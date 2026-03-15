Ключ от энергетического рынка: Россия оказалась в уникальной позиции по Ближнему Востоку
Одновременно у нашего президента — контакты с президентом США, Ирана, с руководством ОАЭ и других монархий Залива.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
Единственное, в чем европейцы единодушны, — призывают не снимать антироссийские санкции. Но будут ли с ними спрашиваться в этом вопросе? Думаю, нет.
Трамп, не советуясь с союзниками, уже позвонил в Москву 9 марта. Впервые в этом году. Час разговора. Тон, по словам Кремля, «деловой, откровенный и конструктивный». Путин предложил идеи по быстрому дипломатическому урегулированию.
Россия оказалась в уникальной позиции — одна из немногих столиц, способных выстроить диалог со всеми сторонами: и с Ираном, и с Израилем, и с США, оставаясь в стороне от схватки.
Москва держит дверь дипломатии открытой — потому что у нас ключ от энергетического рынка. Мир нуждается в нефти и газе. У нас это есть, и мы готовы работать с надежными партнерами.
«Оперативно компенсировать выпадающие объемы невозможно. В итоге глобальные цены на газ также растут, по-моему, даже более быстрыми темпами, чем нефтяные.
Что бы хотелось в этой связи подчеркнуть. В текущих условиях обостряется конкуренция покупателей за поставщиков энергоресурсов, за обеспечение стабильных, предсказуемых поставок нефти и газа», — сказал Владимир Путин.
