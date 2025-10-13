Инфоцыган Дмитрий Портнягин может получить пять лет заключения

Такой же срок грозит супруге блогера.

За отмывание денег на пять лет может отправиться за решетку инфоцыган Дмитрий Портнягин. Такой срок для бизнес-коуча, больше известного в сети как Трансформатор, запросило обвинение. Аналогичный срок грозит и его жене.

Ранее пару также обвиняли в неуплате налогов на сумму свыше 124 миллионов рублей. Свое состояние они сколотили на курсах и тренингах, которые продавали, показывая свою роскошную жизнь: элитные автомобили, люксовую одежду и драгоценности.

На допросе блогер признался: пользовался известной схемой дробления бизнеса, разделив его между собой, женой и другом детства, чтобы платить налоги по упрощенной схеме.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Елена Блиновская может рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО).

3 марта суд признал Елену Блиновскую виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации доходов и неправомерном обороте средств платежей. По информации следствия, она отмыла свыше 587 миллионов рублей, которые впоследствии были взысканы в доход государства.

