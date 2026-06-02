Представители Красного Креста посетили Старобельск после удара ВСУ по колледжу

Мария Гоманюк
Делегация смогла осмотреть разрушенное общежитие, а также комнаты погибших и пострадавших студентов.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; MAX/РОДИОН_МИРОШНИК; 5-tv.ru

Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) вместе с руководством Луганского Красного Креста приехали на место трагедии в Старобельске в ЛНР. Представители организации осмотрели территорию, которую атаковали ВСУ, ударив по учебным объектам и студенческому общежитию. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram-канале.

Представители организаций получили доступ к разрушенному общежитию, а также к комнатам погибших и пострадавших студентов. Они зашли в учебные помещения Старобельского филиала Луганского педагогического университета и в здания Старобельского колледжа.

К тому же представители МККК и Луганского Красного Креста пообщались со свидетелями произошедшего. Студенты и местные жители рассказали, что удары украинских боевиков пришлись по территории образовательных учреждений, в которых находились учащиеся и преподаватели. В результате атаки ВСУ погибли 21 человек, еще более 40 мирных жителей получили ранения.

Также делегаты пришли на мемориальное место, которое местные жители называют «стеной плача». Туда неравнодушные люди, а также родные и близкие погибших приносят цветы.

После осмотра места трагедии делегация направилась в Луганскую республиканскую больницу, куда доставили семь пострадавших студентов. В медучреждении по-прежнему находятся четверо раненых, один из них в крайне тяжелом состоянии. Двоих молодых людей перевели на лечение в федеральную клинику в Москве. С пострадавшими студентами также работают психологи.

В завершении поездки представители МККК и Луганского Красного Креста встретились с уполномоченным по правам человека в ЛНР Анной Сорокой. Она подробнее рассказала делегатам о трагедии и обстоятельствах, при которых боевики ВСУ нанесли удар по мирным жителям в Старобельске.

Атака ВСУ на колледж в ЛНР

ВСУ атаковали колледж в ЛНР в ночь на 22 мая. Под вражеский удар попали учебный корпус и общежитие, в которых находились более 80 подростков. В результате погибли 21 человек, 44 получили ранения.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом. Глава государства отметил, что рядом с местом удара не было военной инфраструктуры.

Позднее разрушенные здания осмотрели около 50 журналистов из 19 стран. С представителями СМИ пообщались сотрудники МЧС и Следственного комитета.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны часто говорят о защите прав детей, однако трагедия в Старобельске показала другой подход. Он подчеркнул, что в политической логике Запада погибших фактически делят на «удобных» и «неудобных» жертв.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на смену парадигмы конфликта на Украине после удара по Старобельску.

