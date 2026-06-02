Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать при помощи беспилотника торговый центр «Аэропарк» в Брянске. Об этом рассказал врио губернатора области Егор Ковальчук.

К счастью никто не пострадал — дрон упал на парковку ТЦ.

«Очередное преступление киевского режима. На парковку ТЦ „Аэропарк“ в городе Брянске упал БпЛА, летевший на здание торгового центра. Пострадавших нет. Парковка оцеплена», — сообщил Ковальчук.

На месте работают экстренные службы.

Регионы России с начала специальной военной операции регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. ВСУ обстреливают приграничные регионы нашей страны как беспилотниками, так и ракетами.

Неприятель бьет по мирным жителям, по детям и подросткам. И атаки ВСУ по Старобельску и Геническу, как заявил президент России Владимир Путин, открывают новую страницу в истории преступлений киевского режима. И придают новое качество конфликту.

И ответ на подобные террористические атаки неминуем. Сегодня, 2 июня, армия России нанесла массированный удар по предприятиям ОПК Украины. По данным Минобороны, цели были поражены в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске.

