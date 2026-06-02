ВСУ пытались атаковать торговый центр в Брянске
На месте работают экстренные службы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать при помощи беспилотника торговый центр «Аэропарк» в Брянске. Об этом рассказал врио губернатора области Егор Ковальчук.
К счастью никто не пострадал — дрон упал на парковку ТЦ.
«Очередное преступление киевского режима. На парковку ТЦ „Аэропарк“ в городе Брянске упал БпЛА, летевший на здание торгового центра. Пострадавших нет. Парковка оцеплена», — сообщил Ковальчук.
На месте работают экстренные службы.
Регионы России с начала специальной военной операции регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. ВСУ обстреливают приграничные регионы нашей страны как беспилотниками, так и ракетами.
Неприятель бьет по мирным жителям, по детям и подросткам. И атаки ВСУ по Старобельску и Геническу, как заявил президент России Владимир Путин, открывают новую страницу в истории преступлений киевского режима. И придают новое качество конфликту.
И ответ на подобные террористические атаки неминуем. Сегодня, 2 июня, армия России нанесла массированный удар по предприятиям ОПК Украины. По данным Минобороны, цели были поражены в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 2 июн
- Сбито два летевших в сторону Москвы беспилотника ВСУ
- 2 июн
- Представители Красного Креста посетили Старобельск после удара ВСУ по колледжу
- 2 июн
- Силы ПВО за ночь уничтожили 148 украинских беспилотников над Россией
- 2 июн
- На Ильском НПЗ начался пожар в результате атаки дронов ВСУ
- 1 июн
- Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Курскую область
- 1 июн
- ВСУ атаковали школу в Васильевке Запорожской области в День защиты детей
- 1 июн
- Захарова обвинила Украину в «кровавом жертвоприношении» в День защиты детей
- 1 июн
- В ЛНР беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус с пассажирами
- 31 мая
- Военных объектов рядом нет: ВСУ намеренно нанесли удар по густонаселенному району Геническа
- 31 мая
- Выросло число пострадавших после удара ВСУ по Геническу в Херсонской области
Читайте также
64%
Нашли ошибку?