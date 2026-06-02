«Как выгляжу? Супер!»: певица Слава рассказала о жизни без алкоголя

Алена Куликова
Артистка на личном примере показала, что физическое преображение после отказа от спиртного не всегда сопровождается душевным подъемом.

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) рассказала в соцсетях о жизни без спиртного.

Исполнительница сообщила, что не употребляет алкоголь уже три месяца, и сопроводила заявление откровенным признанием.

«Третий месяц без алкоголя! Как выгляжу? Супер! Настроение — говно», — описала свои ощущения Анастасия Сланевская.

Исполнительница также опубликовала сравнительные кадры, демонстрирующие прогресс.

Подписчики поддержали исполнительницу в комментариях и похвалили ее за выдержку.

«Браво за честность!»;

«Восемь лет без алкоголя. И это лучшее решение!»;

«Анастасия, вы справитесь. Я верю в вас. Настроения вам отличного!» — писали комментаторы в соцсетях под постом артистки.

В какой-то момент певица Слава приняла решение кардинально пересмотреть образ жизни и взялась за здоровье. Она также связала свое пристрастие к алкоголю с отсутствием сильного плеча рядом и нехваткой мужского внимания.

