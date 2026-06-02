Орган заиграл на площадке Челябинской области на ПМЭФ-2026

Музыкальный инструмент установлен и готов к открытию форума.
На стенд Челябинской области на ПМЭФ привезли орган
Подготовка к открытию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) выходит на завершающий этап. Так на площадке Челябинской области был установлен орган. Перед открытием форума музыканты проводят репетиции — их показывает 5-tv.ru.
Ранее на площадке форума уже состоялись первые культурные перформансы. В павильоне «Евразия», к примеру, артисты исполнили знаменитую «Калинку» на нескольких языках.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Главной темой мероприятия станет «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В центре обсуждений окажутся вопросы технологического суверенитета, развития международного сотрудничества и формирования новых экономических связей.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что участие в форуме подтвердили около 20 тысяч человек более чем из 100 государств. В Санкт-Петербург прибудут представители органов власти, бизнеса, международных организаций, научного сообщества и средств массовой информации.
