Суд в Москве приговорил блогера Арега Щепихина* к пяти годам колонии

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 38 0

Мужчине также запрещено администрировать сайты в течении двух с половиной лет.

За что посадили блогера Арега Щепихина*

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Суд приговорил блогера Арега Щепихина* к пяти годам колонии общего режима

Пресненский суд Москвы признал виновным в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти по признакам пола, расы или национальности блогера Арега Щепихина*. Ему назначено ему пять лет колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Изначально обвинение просило для Щепихина шесть лет колонии общего режима. Кроме того, блогеру запрещено администрировать сайты в течении двух с половиной лет.

Ранее, 2 июня Щепихин опубликовал видео, где «оскорбил религиозные объекты мусульман». На следующий день подсудимый записал видео с призывами к насилию на религиозной и национальной почве.

На другом видео блогер призывал свою аудиторию убедить «власти в необходимости враждебного и дискриминационного отношения к определенной группе лиц, выделенной по национальному и религиозному признакам, в том числе к совершению враждебных и насильственных действий».

3 июля на Ярославском вокзале Арега Щепихина похитили неизвестные и увезли за город. Как потом стало известно, его расспрашивали о связях с Украиной и оппозицией, и отпустили. Чеченские власти назвали задержание блогера законным. В итоге МВД задержало шестерых причастных, их обвиняют в похищении и превышении должностных полномочий.

В отношении самого Щепихина было возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства и о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

По информации суда, в результе психиатрической экспертизы у блогера диагностировано смешанное расстройство личности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в отношении блогера Арега Щепихина возбужденно уголовное дело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.85
-0.34 93.92
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:19
«Я ходила по врачам»: Виктория Боня призналась, что хотела забеременеть от Руслана Гасанова
1:02
Экс-президент Франции Саркози отправится в тюрьму 21 октября
0:46
Без ключевых игроков: мировые лидеры закрепили окончание войны в Газе
0:28
«Процесс идет»: эколог объяснила сообщения о начале климатической катастрофы на Земле
0:11
Один человек погиб в результате детонации боеприпаса близ Дебальцево в ДНР
23:53
Собянин: На ВДНХ начинается реставрация павильона № 62 «Охрана природы»

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
«Лучше, уж, кукарекать!» — Киркоров ответил Пригожину на критику MARGO
Стюардесса умерла в самолете после работы в агонии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео