«Первый раз в жизни»: Иосиф Пригожин потерял сознание на съемках

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 55 0

Подобное произошло с продюсером впервые.

Почему Иосиф Пригожин потерял сознание на подкасте

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Иосиф Пригожин рассказал о потере сознания на съемках подкаста

Продюсер Иосиф Пригожин потерял сознание во время съемок подкаста из-за резкого скачка давления. В эксклюзивном комментарии Super.ru музыкант рассказал, что подобное произошло с ним впервые.

«Был момент, не знаю, переутомился, наверное. Давление поднялось и все. Первый раз в жизни», — пояснил Пригожин.

Продюсер в день инцидента прошел медицинское обследование, включая МРТ, которое не выявило патологий.

Несмотря на приверженность здоровому образу жизни и регулярные медосмотры, ситуация стала неожиданностью как для самого Пригожина, так и для его окружения. Продюсер предположил, что причиной могло стать переутомление или внешние факторы.

Ранее продюсер и его супруга, певица Валерия, едва не стали жертвами мошенников. Пригожин рассказал, что ему позвонил человек, который выглядел и звучал как один из его давних знакомых. Голос и внешность на видео были настолько похожи на настоящего друга, что Пригожин сначала не заподозрил обмана.

Однако по голосу и необычному поведению он усомнился и попросил супругу связаться с товарищем. В ходе разговора выяснилось, что аккаунт был взломан злоумышленниками, которые с помощью технологий deepfake создали поддельный видеозвонок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.85
-0.34 93.92
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:40
«Эмоции поутихли»: Самойлова впервые прокомментировала развод с Джиганом
20:31
Трамп подписал с посредниками Египта, Катара и Турции документ о прекращении огня в Газе
20:12
Доля квартир без отделки в московских новостройках достигла 60%
20:06
Как заготовить тыкву на зиму: подборка необычных рецептов
19:59
Умер американский актер Тони Фицпатрик
19:45
«Дырку заклеят пластырем»: Вера Сотникова серьезно пострадала от рук косметолога

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
Илью Яшина* и Владимира Кара-Мурзу* внесли в перечень террористов и экстремистов
Стюардесса умерла в самолете после работы в агонии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео