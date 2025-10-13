Рэпер Эминем станет дедушкой во второй раз

Американский рэпер Маршалл Мэтерс, более известный под псевдонимом Эминем, станет дедушкой во второй раз. Приемная дочь музыканта Алайна Скотт поделилась радостной новостью в своих социальных сетях, опубликовав несколько снимков.

«Есть что-то неописуемое в том, чтобы знать, что маленькая жизнь растет, пока ты проводишь свой день, шепчешь молитвы и надежды, которые могут услышать только они», — написала дочь Эминема.

Алайна Скотт является племянницей бывшей супруги рэпера Ким Скотт. Мать девочки в прошлом боролась с зависимостью, поэтому ребенка передали под опеку Ким и Эминема.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рэпер Эминем впервые стал дедушкой. Дочь артиста Хейли Джейд Скотт рассказала о пополнении в семье. Мальчика назвали Эллиот Маршалл, второе ему было дано в честь известного дедушки.

