SpaceX запустила 11-й испытательный полет прототипа Starship

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 33 0

Корабль вывел на орбиту симуляторов спутников системы связи Starlink.

SpaceX запустила 11-й испытательный полет прототипа Starship

Фото: Reuters/Steve Nesius

Американская компания SpaceX Илона Маска запустила ракету-носитель с прототипом космического корабля Starship в ее 11-й испытательный полет. Трансляцию запуска компания вела на своей странице в социальной сети Х.

Прототип космического корабля стартовал в ночь на 14 октября 2025 года с космодрома Starbase в штате Техас в 18:24 по местному времени (02:24 по московскому времени).

Согласно предоставленной информации, главной целью полета Starship являлась проверка теплового щита и отработка ситуации завершения посадки разгонного блока для его последующего возвращения на стартовую площадку.

В компании отметили, что ракета вновь попыталась вывести на орбиту восемь макетов спутников Starlink и выполнить повторный запуск двигателя в космосе.

Также в SpaceX планируют протестировать улучшения, направленные на достижение в дальнейшем цели по возвращению прототипа на стартовую площадку. Ожидается, что полет Starship продлится около часа и завершится в водах Индийского океана.

Как отметили в компании Илона Маска, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для разных целей, в том числе и для осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Илон Маск готов умереть на Марсе, который, по его словам, является частью США.

