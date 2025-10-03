Готов умереть на Марсе: Илон Маск строит планы на будущее человечества

Диана Кулманакова
Красная планета, по мнению предпринимателя, является частью США.

Планы Илона Маска на Марс

Фото: www.globallookpress.com/Shawn Thew - Pool via CNP

Илон Маск: будущее человечества связано не с Землей, а с Марсом

Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск снова удивил мир громким заявлением. Предприниматель сообщил, что готов умереть на Марсе, который, по его словам, является частью США.

«Теперь и навсегда у меня один паспорт: США. Я буду жить и умру здесь. Или на Марсе (который является частью США)», — написал Маск в соцсети X (бывший Twitter), передает Radar Online.

Ранее Маск подчеркнул, что будущее человечества связано не с Землей, а с Красной планетой. По его словам, Солнце постепенно расширяется и вскоре испепелит привычный для всех мир. Предприниматель уточняет, что из-за этого землянам придется стать многопланетной цивилизацией.

Маск считает, что первые полеты Starship на Марс могут состояться уже в ближайшие годы. Так в 2028 году произойдет запуск беспилотного корабля, а в 2030 году возможен уже пилотируемый полет. Также через 20–30 лет будет создан первый самодостаточный город на Марсе.

«Я вдохновлен возможностью изменить судьбу человечества. Даже если мне придется умереть на Марсе», — заключил миллиардер.

