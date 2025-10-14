На Солнце зафиксировали 15 мощных вспышек за неполные сутки

Эфирная новость 38 0

Подобные явления могут вызывать головные боли, проблемы с давлением и сердцем, а также слабость и нарушение сна.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ученые зарегистрировали на Солнце 15 мощных вспышек. И это только за последние сутки. Причем три из 15 вспышек относятся к уровню М — предпоследнему классу мощности. Остальные находятся в диапазоне класса C.

Подобные явления могут вызывать головные боли, проблемы с давлением и сердцем, а также слабость и нарушение сна. В такие периоды метеозависимым людям следует внимтельно следить за свои здоровьем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.85
-0.34 93.92
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Ми-35М нанес удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:16
Все на плечах жены: почему Александр Шоуа почти не участвует в жизни своих детей
7:13
В Венесуэле из-за обрушения шахты погибли 14 горняков
6:58
Трамп: Эрдоган может помочь в урегулировании на Украине
6:39
Лучшие друзья человека: общение с собаками замедляет старение у женщин
6:20
Покров Пресвятой Богородицы 2025 — история праздника и значение иконы

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
«Лучше, уж, кукарекать!» — Киркоров ответил Пригожину на критику MARGO
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео