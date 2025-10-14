Путь Дракона: экотропа вдоль Кравцовских водопадов стала доступнее для туристов

Экотропа вдоль Кравцовских водопадов в Приморье стала доступнее для туристов

Экотуризм в Приморье стал еще доступнее. Тропу вдоль знаменитых Кравцовских водопадов продлили, благодаря чему можно с комфортом добраться до четырех из пяти каскадов. Вместо опасных тропинок вдоль обрывов обустроили безопасные настилы и удобные лестницы с видовыми площадками. Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера все увидел.

Здесь страшно наступать на дикие травы: каждое дерево, куст и цветок — живая глава Красной книги. Экологическая тропа петляет по горному хребту на полтора километра в глухой уссурийской тайге. Уже через десять минут пешей прогулки — главная достопримечательность, природный каскад водопадов.

Комплекс состоит из пяти внушительных порогов, у которых есть не только имя, но и миф, легенда от коренного народа, который населял эти места.

До того, как на Дальний Восток пришло православие, здесь жили этнические корейцы Люди Чосона считали место сакральным, верили, что здесь спит Великий дракон. Первый водопад, «Каменная сказка» или «Летящая вода», только в праздники могли посещать мужчины. Второй, в форме чаши, был в полном распоряжении женщин. Третий называется «Каменная пасть»: путь сюда был настолько опасным, что доходили только смельчаки.

Раньше туристы могли пройти только к подножью первого порога. Дальше — люди физически подготовленные, со специальным альпинистским снаряжением. Перепад высот по тропе — больше 300 метров.

С этого года по экотропе дойти можно до четвертого водопада всего за полчаса.

«Вокруг водопадов была такая хаотичная тропиночная сеть, везде тропки, вытоптанные корни деревьев, кучи мусора», — рассказал директор национального парка «Земля леопарда Виктор Бардюк.

Этой земле как будто вернули сакральность. Экотропа буквально нависает над пропастью: дает возможность всем увидеть красоту и не навредить ей.

Здесь можно увидеть в кустах оленя, а если повезет и тигра с безопасной высоты. Из своей засады за туристами вполне может наблюдать хозяин этих мест — дальневосточный леопард. Хищник осторожный, к людям никогда не выйдет.

«Тропа заканчивается, и дальше нужно идти прямо по руслу ручья. Это тоже очень интересно: в древние времена здесь активничал вулкан. И вот здесь, прямо в воде, можно найти кусочки застывшей лавы», — рассказал корреспондент.

Каскад Кравцовских водопадов в каких-то ста километрах от Владивостока — близкий и недоступный. Из-за трудности и опасности маршрута сюда приезжали не больше 300 туристов в год. Сегодня это самый популярный не связанный с морем туробъект. Здесь приняли десятитысячного туриста — из Индии.

«Это невероятный опыт! Каждый раз приезжаю в разные сезоны: цветущая весна, золотая осень, снежная зима, когда в национальном парке много следов редких леопардов и тигров. Сейчас лес весь зеленый, прекрасный. Каждый визит открывает для меня что-то новое», — поделился турист из Индии Пунит Пандей.

Экотропа будет развиваться. Продолжится до пятого водопада, пройдет вокруг и вернется к подножию горы по деревянной дороге, по которой можно будет проехать даже на велосипеде или с коляской.

Пятый водопад — последний, самый небольшой и необустроенный. Сюда сегодня доходят немногие туристы. Но те, у кого получается, оставляют каменные пирамиды. Чтобы, по поверью, дремлющий в этих местах дракон, когда проснется, обязательно их запомнил — это приносит удачу.

