Посетителей фитнес-центра Москвы экстренно эвакуировали из-за запаха хлорки

Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 29 0

Четверо человек обратились за медицинской помощью.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Шипицин; 5-tv.ru

В Москве из фитнес-центра, расположенного по адресу Хлебозаводский проезд, дом 7, строение 10, экстренно эвакуировали людей из-за резкого запаха хлора. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, в бойлерной спортивного клуба произошел разлив химиката. Едкий запах быстро распространился по помещениям, вызвав панику.

Сотрудники центра вывели на улицу 30 человек. На место происшествия уже прибыли бригада скорой помощи, полицейские и пожарные. Специалисты устанавливают точную причину утечки химиката и ликвидируют последствия разлива.

За медицинской помощью обратились четверо посетителей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Муроме из-за вспышки кишечной инфекции пострадали 677 человек, половина из них — дети. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Как сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Владимирской области Нелли Зиновьева, из больницы уже выписали почти 50 человек.

Посетителей фитнес-центра Москвы экстренно эвакуировали из-за запаха хлорки
