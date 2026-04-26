От тяжелой болезни умерла 28-летняя модель Алина Пардонова

После продолжительной борьбы с раком 25 апреля из жизни ушла модель Алина Пардонова. Девушке было всего 28 лет. Трагическую новость сообщила ее подруга Елена Орлова.

«Алина была замечательным человеком, который принес много тепла в наши жизни. Мы навсегда запомним ее доброту, улыбку и мудрые советы. Спасибо, что ты была с нами. Пусть твой путь будет легким, а память останется светлой…», — написала Орлова на своей странице в социальной сети.

Алина Пардонова жила в Нижнем Новгороде. Модель обожала фотографироваться и часто публиковала яркие снимки в своем личном блоге. Также девушка зарабатывала на продаже косметики.

О том, когда у Алины обнаружили рак, неизвестно. Незадолго до смерти модель оставила трогательное послание маме. На своей странице в соцсети 28-летняя предпринимательница поблагодарила родительницу за бесконечную поддержку.

«Мама — это самый близкий человек, воплощение любви, заботы и доброты. Ее глаза светятся теплом, а объятия способны успокоить и защитить от всех невзгод», — написала модель.

