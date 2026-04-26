В ЛНР при ударе украинского беспилотника погибли три человека

Мария Гоманюк
Вражеский дрон ударил по группе людей, которые находились на улице возле дома.

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

В Луганской Народной Республике от удара украинского беспилотника погибли три человека, еще несколько получили ранения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в канале мессенджера МАКС.

По его словам, трагический инцидент произошел в селе Булгаковка Кременского округа. Вражеский беспилотник ударил по группе людей, которые находились на улице возле дома. Из-за этого на месте погибли двое 18-летних молодых людей и 28-летняя женщина.

Также пострадали трое человек: двое подростков 15 лет и 21-летний молодой человек. Они получили травмы различной степени тяжести. Всех доставили в медицинские учреждения для оказания помощи.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также отметил, что подобные инциденты происходят не впервые. Так ранее в Рубежном беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал пожилых женщин, которые шли по улице. Их госпитализировали с травмами.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, три человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Луганск. Тогда беспилотные летательные аппараты ударили по многоквартирным домам и частному сектору в Артемовском районе.

