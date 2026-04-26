Мужчина зарезал художницу в офисе на западе Москвы
В ходе обыска в доме у подозреваемого обнаружили внушительную коллекцию холодного оружия.
На западе Москвы мужчина жестоко расправился с художницей. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
По данным инсайдера, трагедия произошла в ночь на 26 апреля в офисе на Верейской улице. Жертвой стала 36-летняя художница-реставратор. Правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался 43-летний мужчина. Был ли он знаком с убитой, пока неизвестно. Мотивы его поступка выясняются.
Во время обыска в доме у задержанного обнаружили ружье и обширную коллекцию холодного оружия. Среди изъятого — ножи и японские мечи. По имеющейся информации, мужчина разведен. У него есть ребенок. Алименты на его содержание он не платил. Кроме того, в 2010 году подозреваемого привлекали к ответственности за угрозу ножом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на западе Москвы нашли изрезанное тело женщины. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей и вскоре задержали подозреваемого.
