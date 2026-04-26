Профилактика деменции оказалась эффективнее новых лекарств

Дарья Орлова
Дарья Орлова 52 0

Простые изменения в повседневных привычках могут существенно снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Упражнения для профилактики деменции и болезни альцгеймера

Новейшие дорогостоящие препараты от болезни Альцгеймера не приносят клинически значимой пользы пациентам. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Независимые эксперты из Cochrane Collaboration проанализировали данные 17 испытаний с участием более 20 тысяч человек и пришли к выводу, что эффект от таких лекарств, как леканемаб и донанемаб, минимален.

При этом стоимость терапии достигает 80 тысяч фунтов стерлингов в год, а побочные эффекты включают опасные отеки и кровоизлияния в мозг.

В связи с этим британский институт NICE отказался включать эти средства в государственную программу медицинского страхования, посчитав затраты неоправданными.

На фоне низкой эффективности медикаментов ученые подчеркивают важность профилактики, которая способна предотвратить до половины всех случаев деменции в мире.

Исследователи выделили 14 ключевых факторов риска, среди которых гипертония, курение и малоподвижный образ жизни. Согласно отчету Lancet Commission, своевременное лечение высокого давления снижает вероятность развития болезни на 15%, а поддержание низкого уровня холестерина — на 28%.

Кроме того, активная социальная жизнь и регулярное чтение помогают укрепить нейронные связи, отодвигая проявление симптомов на несколько лет.

Важную роль в защите мозга играют и другие неочевидные факторы: гигиена полости рта и качество сна. Воспаления десен могут провоцировать нейровоспаление, а дефицит сна препятствует очищению мозга от токсичных белков.

Ученые также обнаружили связь между слухом и когнитивными способностями — использование слуховых аппаратов при потере слуха помогает мозгу дольше оставаться в тонусе.

Еще одним эффективным методом названы физические нагрузки, особенно силовые тренировки дважды в неделю, которые замедляют сокращение отделов мозга, отвечающих за память. Таким образом, инвестиции в здоровый образ жизни сейчас приносят больше пользы, чем поиск дорогостоящего «чудо-лекарства» в будущем.

Профилактика деменции оказалась эффективнее новых лекарств

