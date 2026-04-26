Профилактика деменции оказалась эффективнее новых лекарств

Новейшие дорогостоящие препараты от болезни Альцгеймера не приносят клинически значимой пользы пациентам. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Независимые эксперты из Cochrane Collaboration проанализировали данные 17 испытаний с участием более 20 тысяч человек и пришли к выводу, что эффект от таких лекарств, как леканемаб и донанемаб, минимален.

При этом стоимость терапии достигает 80 тысяч фунтов стерлингов в год, а побочные эффекты включают опасные отеки и кровоизлияния в мозг.

В связи с этим британский институт NICE отказался включать эти средства в государственную программу медицинского страхования, посчитав затраты неоправданными.

На фоне низкой эффективности медикаментов ученые подчеркивают важность профилактики, которая способна предотвратить до половины всех случаев деменции в мире.

Исследователи выделили 14 ключевых факторов риска, среди которых гипертония, курение и малоподвижный образ жизни. Согласно отчету Lancet Commission, своевременное лечение высокого давления снижает вероятность развития болезни на 15%, а поддержание низкого уровня холестерина — на 28%.

Кроме того, активная социальная жизнь и регулярное чтение помогают укрепить нейронные связи, отодвигая проявление симптомов на несколько лет.

Важную роль в защите мозга играют и другие неочевидные факторы: гигиена полости рта и качество сна. Воспаления десен могут провоцировать нейровоспаление, а дефицит сна препятствует очищению мозга от токсичных белков.

Ученые также обнаружили связь между слухом и когнитивными способностями — использование слуховых аппаратов при потере слуха помогает мозгу дольше оставаться в тонусе.

Еще одним эффективным методом названы физические нагрузки, особенно силовые тренировки дважды в неделю, которые замедляют сокращение отделов мозга, отвечающих за память. Таким образом, инвестиции в здоровый образ жизни сейчас приносят больше пользы, чем поиск дорогостоящего «чудо-лекарства» в будущем.

