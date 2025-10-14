Налоговый вычет за спорт могут распространить на супруга

Сейчас его можно оформить только на себя и несовершеннолетних детей.

У россиян появится еще один стимул держать себя в форме.

Минфин хочет расширить круг получателей налогового вычета за спорт. Сейчас возврат денег можно оформить только за себя и детей до 18 лет. Если предложение одобрят — в перечень добавят супругов и родителей. При ставке НДФЛ 13% максимальный размер возврата составит 19,5 тысяч рублей.

Как считают авторы инициативы, это сделает фитнес доступнее и простимулирует спрос. Он растет. Только в прошлом году на вычет подали около 180 тысяч заявлений.

Ранее 5-tv.ru писал, что в 2026 году предельный размер выплат по беременности и родам достигнет почти 956 тысяч рублей, а максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей составит около 83 тысяч рублей.

Пособия по беременности, родам и по уходу за ребенком до полутора лет относятся к категории страховых выплат, размер которых зависит от величины заработной платы и суммы уплаченных страховых взносов.

