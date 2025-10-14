Налоговый вычет за спорт могут распространить на супруга

У россиян появится еще один стимул держать себя в форме.

Минфин хочет расширить круг получателей налогового вычета за спорт. Сейчас возврат денег можно оформить только за себя и детей до 18 лет. Если предложение одобрят — в перечень добавят супругов и родителей. При ставке НДФЛ 13% максимальный размер возврата составит 19,5 тысяч рублей.

Как считают авторы инициативы, это сделает фитнес доступнее и простимулирует спрос. Он растет. Только в прошлом году на вычет подали около 180 тысяч заявлений.

