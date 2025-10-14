Трамп: Эрдоган может помочь в урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в урегулировании конфликта на Украине, поскольку «его уважает Россия». Такое мнение американский лидер выразил 13 октября во время общения с журналистами на борту своего самолета Air Force One по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.

На вопрос журналистов о том, может ли турецкий политик помочь в завершении конфликта, глава Белого дома четко заявил, что «Эрдоган может».

«Я не могу вам сказать про Украину, но его уважает Путин», — сказал Дональд Трамп.

При этом президент США добавил, что он с Эрдоганом находится в крепких дружеских отношениях. Он назвал турецкого коллегу своим «другом» и подчеркнул, что ладит только с сильными правителями.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Дональд Трамп готов провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу, 17 октября.

