В России автомобилисты предлагают ограничить рост цен на топливо

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Обсуждается идея введения предельного уровня стоимости бензина и дизеля.

Сколько в России стоит топлииво

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Национальный автомобильный союз предложил установить потолок цен на автозаправках, чтобы ограничить рост стоимости топлива. Об этом сообщает издание «Известия».

Союз направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо с предложением закрепить специальный механизм регулирования цен.

Президент НАС Антон Шапарин пояснил, что контрольный индекс мог бы рассчитываться по средней цене топлива в регионе за конкретный день 2024 года с учетом накопленной инфляции. По его словам, такая мера поможет избежать резких скачков цен на фоне повышенного внимания правительства к ситуации на топливном рынке.

Ранее отмечалось, что в некоторых регионах, включая Тамбовскую, Тверскую и Липецкую области, несетевые автозаправки начали ограничивать продажу топлива и увеличили стоимость примерно на 10%. Разница с прайсами крупных сетей достигала 5–8 рублей за литр.

В ФАС подтвердили получение обращения и сообщили, что документ будет рассмотрен в установленном порядке. Антимонопольная служба продолжает мониторинг цен на 12 тысячах АЗС по стране и уже расследует дело против компании «Газпром ГНП продажи» из-за снижения объемов поставок бензина на бирже.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.85
-0.34 93.92
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:24
Не враг, а ресурс: как побороть осеннюю хандру и извлечь из нее пользу
9:12
Мужчина за штурвалом яхты напился и разрубил винтом пятиклассницу
9:06
Байден поблагодарил Трампа за достижение мира в секторе Газа
8:53
Мадуро назвал нобелевскую лауреатку Мачадо «демонической ведьмой»
8:47
«До 96 лет буду ей верен»: кто пытался соблазнить Федора Добронравова
8:44
Имущество генерала Кузнецова на 500 млн рублей арестовано

Сейчас читают

Политолог: Киев прогибают на переговоры с Россией в Минске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео