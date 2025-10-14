В РФ предложили вдвое повысить социальные пенсии

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

С инициативой выступили депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду».

Размер социальных пенсий в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Группа депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым предложила в два раза повысить социальные пенсии в России. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Парламентарии подготовили поправки в закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», предусматривающие двукратное увеличение выплат для всех категорий получателей социальных пенсий. Согласно документу, мужчинам старше 70 лет и женщинам с 65 лет, а также инвалидам II группы и детям, потерявшим одного родителя, предлагается поднять размер пенсии с 5034 рублей до 10 068 рублей.

Инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам выплаты планируется увеличить с 12 082 до 24 164 рублей. Для инвалидов I группы, инвалидов с детства II группы и детей, потерявших обоих родителей, сумма вырастет с 10 068 до 20 137 рублей. Размер пенсии для инвалидов III группы предлагается установить на уровне 8558 рублей.

«Повышение социальной пенсии укрепит правовую и финансовую основу для дальнейшего увеличения специальных выплат ветеранам и участникам СВО», — заявил Сергей Миронов, комментируя инициативу.

Ранее сообщалось, что в 2026 году после индексации средний размер социальной пенсии составит 16 590 рублей против нынешних 15 533. При этом страховые пенсии вырастут с 23 880 до 25 695 рублей.

