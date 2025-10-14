В Липецке мужчина зарубил бабушку топором и лег спать рядом

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 51 0

Бытовая ссора закончилась кровавой расправой.

В Липецке мужчина зарубил бабушку топором и лег спать рядом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Липецке 25-летнего мужчину подозревают в убийстве собственной бабушки, которую он забил кухонным топором. Об этом сообщает Следственное управление СК России по региону.

По данным следствия, инцидент произошел 10 октября в квартире дома на улице Бехтеева. Мужчина, проживавший вместе с бабушкой, в ходе конфликта нанес женщине множественные удары по шее, в результате чего у пенсионерки произошла острая кровопотеря, и она скончалась на месте.

Родственники позже обнаружили подозреваемого спящим в той же квартире. Предположительно, после содеянного он просто лег отдыхать, не пытаясь скрыться.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Ведутся следственные действия, проводятся судебные экспертизы.

Также проверяется вменяемость фигуранта. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия, чтобы определить мотив и детали произошедшего.

Ранее мужчина, который в Новой Москве убил топором полковника в отставке и его супругу, был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в столичном управлении Следственного комитета РФ.

Преступление произошло в августе 2024 года в одном из домов деревни под Троицком. Злоумышленнику 38 лет, он родом из одной из стран ближнего зарубежья.

По информации 5-tv.ru, обвиняемый работал в доме престарелых и помогал пожилым людям по хозяйству. В тот день он жестоко напал на 82-летнего Виктора Селезнева и его 80-летнюю супругу, нанеся им смертельные удары топором. По предварительным данным, мотивом убийства стали материальные причины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.85
-0.34 93.92
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:47
Мужчина напал на нового бойфренда своей возлюбленной
12:41
«Я всегда на подхвате»: Николай Расторгуев о помощи и внимании к своим детям
12:34
Налоговый вычет за спорт могут распространить на супруга
12:23
Выставочный комплекс «Мордовэкспоцентр» вернули в собственность Мордовии
12:11
«Злой на весь мир»: в Петербурге 19-летний юноша забил одноклассника молотком
12:02
С разницей в четыре дня: мать и новорожденная дочь умерли после домашних родов

Сейчас читают

Прямое попадание в пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости