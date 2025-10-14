Осторожно, рис, верблюды и такси: самые распространенные схемы обмана туристов

Турагент Гажиенко: во многих странах есть давние схемы обмана туристов

Благодарность местным жителям за помощь туристам может обойтись в копеечку. О том, какие самые распространенное схемы обмана путешественников практикуют за границей, рассказал изданию Life.ru travel-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко.

По его словам, во многих странах есть старые, но все еще работающие схемы вытягивания у путешественников денег.

Например, в Непале какой-нибудь дружелюбный местный житель, часто ребенок, предлагает помощь: объясняет, как правильно совершить тот или иной ритуал, провожает к какой-нибудь достопримечательности, спрятанной в неожиданном месте. В обмен такие «гиды» попросят немного — лишь молоко и рис.

«Пара кило риса, молока и еще какая-то мелочь в местной лавке вдруг оказываются дороже, чем в элитном магазине. Причем из-за разницы курсов валют многие даже не догадываются, что только что отдали просто баснословную сумму», — пояснил Гажиенко.

Он уточнил, что такие помощники часто в сговоре с владельцами лавки, где и приобретаются продукты.

Подобная схема работает и во многих других странах: Индии, Вьетнаме, Таиланде и Мексике. Там тоже находятся «добрые» экскурсоводы, некоторые могут даже говорить по-русски. Они сами подходят и вызываются рассказать что-нибудь интересное. Однако позже окажется, что экскурсия была совсем не бесплатной, напротив, она может обойтись в кругленькую сумму. А вот уверения, что вы ни о чем не просили, не помогут, предупредил турагент.

В Индии обмануть вас могут еще по пути в отель, добавил эксперт. Водитель такси позвонит в гостиницу, якобы для уточнения адреса. В разговоре выясниться, что свободных мест нет. Однако таксист уверит, что знает другой отель. На самом деле он в сговоре с владельцем гостиницы, в которую и собирается вести туристов. Часто это новое место оказывается дороже предыдущего.

А схема с дешевыми поездками на верблюдах принесла не мало денег хитрым предпринимателям в Египте. Вам предлагают «за копейки» сфотографироваться или прокатиться на этом экзотическом животном. Однако, чтобы покинуть горбатую спину, придется заплатить в разы больше, уверил Гажиенко.

В Турции тоже есть схема, которая помогает «вытягивать» из доверчивых туристов деньги. На улице вы можете увидеть, как у чистильщика обуви падает щетка. Если поднять и вернуть рабочий инструмент, то в качестве благодарности он предложит вам почистить ваши ботинки. Когда же на обуви не будет ни пылинки, выяснится, что и за такое «спасибо» нужно заплатить, заверил эксперт.

