Введения новых правил утильсбора на автомобили могут отстрочить

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 24 0

Из-за возросшего ажиотажа на машины на границе образовались очереди, которые привели к задержкам.

Когда начнет действовать новый утильсбоор

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу России разработать предложение по возможной отсрочке введения новых правил расчета утильсбора на автомобили. Об этом ТАСС сообщили в секретариате Мантурова.

К первому вице-премьеру РФ обратилась организация «Деловая Россия» с просьбой рассмотреть возможность отсрочки вступления новых правил утилизационного сбора на автомобили. Это необходимо для того, чтобы те, кто приобрел транспортное средство раньше публикации изменений, могли завершить все таможенные процедуры.

Из-за возросшего ажиотажа образовались очереди на пограничных пропусках, а следовательно, и сроки доставки транспорта увеличились на несколько недель.

«Поскольку с форс-мажорной задержкой в доставке могли столкнуться и те граждане, которые оплатили автомобиль до объявления о готовящихся изменениях, необходимо проработать и представить варианты расширения переходного периода, чтобы обеспечить возможность завершения действующих заказов по текущим правилам», — пояснили представители Мантурова.

По недавно принятым правилам, на утильсбор легкого автомобиля влияет тип и объем двигателя. А его мощность формирует коэффициент по прогрессивной шкале.

Льготные коэффициенты сохраняются для тех, кто является частным лицом и ввозит в страну иномарку мощностью двигателя менее 160 лошадиных сил. При этом машина должна предназначаться для личного пользования.

Предварительная дата вступления в силу новых правил — 1 ноября 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России хотят запретить госномера без триколора.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.85
-0.34 93.92
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:31
На 85-м году жизни умер режиссер «Сказок Киша» Насер Таджвай
14:18
Объем грузопоток между РФ и КНР по СМП увеличится до 20 млн тонн к 2030 году
14:07
В Петербурге мальчик заплатил обидчикам 75 тысяч рублей за «спокойную жизнь»
13:58
Песков сообщил об отсутствии новых контактов с Турцией по конфликту на Украине
13:47
«Дождемся и посмотрим»: Песков о встрече Зеленского и Трампа по вопросу Tomahawk
13:40
Введения новых правил утильсбора на автомобили могут отстрочить

Сейчас читают

Прямое попадание в пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео