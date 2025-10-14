Введения новых правил утильсбора на автомобили могут отстрочить

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу России разработать предложение по возможной отсрочке введения новых правил расчета утильсбора на автомобили. Об этом ТАСС сообщили в секретариате Мантурова.

К первому вице-премьеру РФ обратилась организация «Деловая Россия» с просьбой рассмотреть возможность отсрочки вступления новых правил утилизационного сбора на автомобили. Это необходимо для того, чтобы те, кто приобрел транспортное средство раньше публикации изменений, могли завершить все таможенные процедуры.

Из-за возросшего ажиотажа образовались очереди на пограничных пропусках, а следовательно, и сроки доставки транспорта увеличились на несколько недель.

«Поскольку с форс-мажорной задержкой в доставке могли столкнуться и те граждане, которые оплатили автомобиль до объявления о готовящихся изменениях, необходимо проработать и представить варианты расширения переходного периода, чтобы обеспечить возможность завершения действующих заказов по текущим правилам», — пояснили представители Мантурова.

По недавно принятым правилам, на утильсбор легкого автомобиля влияет тип и объем двигателя. А его мощность формирует коэффициент по прогрессивной шкале.

Льготные коэффициенты сохраняются для тех, кто является частным лицом и ввозит в страну иномарку мощностью двигателя менее 160 лошадиных сил. При этом машина должна предназначаться для личного пользования.

Предварительная дата вступления в силу новых правил — 1 ноября 2025 года.

