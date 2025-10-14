Фон дер Ляйен: Черногория может вступить в Евросоюз уже в 2028 году

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 27 0

Страна получила статус кандидата на вступление в ЕС еще 15 лет назад.

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/MALTON DIBRA

Черногория может вступить в Евросоюз (ЕС) в 2028 году. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в ходе визита в страну.

По словам политика, до конца следующего года Черногория готова выполнить все условия, чтобы стать членом ЕС.

«Мы поддерживаем вашу амбицию к 2028 году», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссии, уточнила Урсула фон дер, «нравятся амбиции». Стоит отметить, что Черногория получила статус кандидата на вступление в ЕС еще 15 лет назад.

До этого депутат черногорского парламента Нада Лакович рассказала, что они планируют закончить переговоры о вступлении в ЕС к концу 2026 года. По ее мнению, через три года Черногория присоединится к блоку.

Также депутат отметила, что у страны есть амбициозный план по вступлению в ЕС. У них, по словам Лакович, «все идет по графику».

Ранее, писал 5-tv.ru, Фон дер Ляйен попросила ЕК оставить ее на посту.

