Иностранец попытался вывезти более 100 кг бивней мамонта из РФ в КНР

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Водителя с ценным грузом задержали на границе в Амурской области.

Иностранец пытался вывезти из РФ бивни мамонта

Фото: Telegram/Прокуратура Амурской области/prokuratura28

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гражданин Китая, пытавшийся незаконно вывезти из России в Китай бивни мамонта стоимостью свыше трех миллионов рублей, задержан на границе в Амурской области. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, водитель транспортной компании из КНР приобрел на территории России восемь распиленных фрагментов бивней шерстистых мамонтов. Общий вес контрабандного груза составил более 116 килограммов. Чтобы скрыть находку от таможенников, мужчина спрятал фрагменты в прицепе своего бескапотного тягача.

При досмотре на границе сотрудники таможни обнаружили запрещенные к вывозу культурные ценности. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье 226.1 Уголовного кодекса России — незаконное перемещение через границу Евразийского экономического союза культурных ценностей в крупном размере.

Подобный случай уже фиксировался в августе текущего года. Тогда двое граждан Китая пытались вывезти из России около тонны бивней мамонта через пункт пропуска в Благовещенске. Против них также были возбуждены уголовные дела, а обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.85
-0.34 93.92
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:44
Суд опроверг слухи о скором освобождении некрополиста Москвина
17:31
Мишустин: реальная зарплата в России увеличилась на 4,5% за семь месяцев
17:20
Атака дипфейков: количество нейросетевых фальшивок в РФ выросло в четыре раза
17:16
Вспыхнул конфликт: житель Омска в ходе семейной ссоры поджег жену
17:10
На чужие деньги: Ходорковский* и его пособники планировали переворот в России
17:03
Угрожает и вымогает деньги: бывший возлюбленный преследует женщину в Тамбове

Сейчас читают

«Вообразившие себя элитой»: у Киркорова хотят отсудить частный берег
Прямое попадание в пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео