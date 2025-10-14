Список из 800 человек: Латвия начала выдворять не сдавших языковой экзамен граждан

Латвия начала выдворять не сдавших языковой экзамен граждан

Новая волна русофобии в Латвии может привести к массовой депортации. Выдворение граждан, не подтвердивших идеальное знание латышского, уже началось. Предписание покинуть страну получили свыше 800 человек. В основном это пенсионеры, привыкшие говорить на русском.

Корреспондент «Известий» Денис Кулага — о новой реальности, с которой столкнулись наши соотечественники.

Два наспех собранных чемодана и потрепанная сумка. В них — вся жизнь, уместившаяся на сиденье автобуса, следующего в Москву. Больше полувека, отданных Латвии, стерты одним законом. Депортация прошла стремительно. Мужчина даже не успел предупредить родного сына.

«Звонки идут, а ответов нет. Даже никто не звонил. Тогда же все было нормально», — рассказал Григорий Еременко.

«Тогда» — это до лета 2025-го. До того момента, когда правительство Латвии резко усилило войну со всем русскоязычным. Власти обязали всех граждан России в срочном порядке сдать языковой экзамен.

Это в стране, где согласно независимым исследованиям, подавляющее большинство жителей в возрасте от 15 до 64 лет владеют свободно владеют и латышским, и русским языками. Об этом заявили около 93% опрошенных.

«Там никто и не разговаривал, сами латыши. Документация была на русском и на латышском, но в основном общение. Особенно Рига только на русском», — продолжил Еременко.

Григорий — один из 840 «выселенцев» по спискам на 13 октября. Языковой экзамен стал легальным и потому особенно циничным способом ликвидации всего «неугодного». А неугодное в сегодняшней Латвии все, что связано с Россией.

«Здесь чувствуется прямо, что отношение к русскоговорящим людям, к людям, у которых теперь паспорт Российской Федерации, оно такое, второсортное, Они же сдавали латышский язык в 1990-е годы, тогда, когда нужно было и удостоверения языковые получать, чтобы потом пойти работать. Они сдали тогда, они выучили, сдали, но теперь их заставляют пересдавать. Это, конечно, противозаконно», — отметила депутат Рижской думы Юлия Сохина.

Закручивание гаек идет уже несколько лет. В итоге, даже если резидент сможет достойно пройти языковой экзамен, его будет ждать еще одна ловушка — серия провокационных вопросов от Департамента миграции.

«Департамент миграции просит дать объяснение, почему я на пять вопросов ответил „нет“. А на последний вопрос ответил и „да“, и „нет“. Вопросы следующие: первый вопрос гласил так: „Считаете ли вы аннексию Крыма России незаконной?“ Ну, конечно, я ответил, не считаю, что это незаконное действие», — рассказал Станислав Разумовский.

За такую смелость 81-летнему Станиславу Разумовскому пришлось заплатить слишком высокую цену. Он с остальными гражданами попал в списки на немедленную депортацию. Несколько чемоданов и билет до Москвы — вот и вся цена целой жизни. На месте, где он раньше жил, остались лишь удивленные соседи.

В Москве уже сообщили, что Станислава Разумовского будут ждать и окажут ему всяческую поддержку. Сотрудники МВД России навестили и Григория Еременко. Сейчас они собирают документы депортированного пенсионера, чтобы помочь ему на старости лет начать новую и спокойную жизнь.

