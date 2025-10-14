Полиция случайно обнаружила женщину, которую родители держали в плену 27 лет

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 54 0

Теперь для пострадавшей каждый день — как первое знакомство с миром.

В Польше родители 27 лет держали в плену свою дочь

Фото: www.globallookpress.com/Neil Milton

Жительница польского города Свентохловице, 42-летняя женщина по имени Мирелла, 27 лет провела взаперти в маленькой комнате, где ее удерживали родители. Об этом сообщает издание RMF24.

Все это время соседи считали, что девушка исчезла в подростковом возрасте, а родители распространяли слухи о версиях ее отсутствия — от побега до возвращения к «биологической семье».

История вскрылась случайно: в квартире, где жила семья, произошла ссора, и соседи вызвали полицию. Именно тогда стражи порядка обнаружили Миреллу — измученную, дезориентированную, не видевшую внешний мир более четверти века.

После спасения женщину доставили в больницу, где врачи боролись за ее здоровье на протяжении двух месяцев. Сейчас Мирелле помогает группа волонтеров, организовавших онлайн-сбор средств и психологическую поддержку.

По словам добровольцев, для Миреллы каждый день — как первое знакомство с миром. Она никогда не бывала в кино, на прогулке или даже на балконе. Люди, помогающие ей, рассказывают, что простые вещи — поход в зоопарк, парикмахерскую или прогулка в парке — становятся для нее символом начала новой жизни.

