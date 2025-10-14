Учила искать богатых мужей: у Оксаны Робски выявили налоговый долг

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Светская львица прославилась в 2000-х как «летописец Рублевки».

Как сейчас живет Оксана Робских

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Suреr: у Оксаны Робски выявили крупный налоговый долг

У звезды нулевых, писательницы и предпринимательницы Оксаны Робски обнаружен крупный долг перед Федеральной налоговой службой.

По данным Super.ru, задолженность составляет 761 тысячу рублей. Однако, несмотря на финансовые трудности, жизнь Робски по-прежнему полна ярких событий. После нескольких лет, проведенных в США, где она работала над сценариями для рекламных роликов и клипов, писательница вернулась в Россию. Сейчас она живет между Москвой и Европой вместе с супругом, часто путешествует и остается активной в соцсетях.

Оксана Робски является предпринимательницей, писательницей и светской львицей. Прославилась в 2000-х как «летописец Рублевки» благодаря дебютному роману «Casual» (2005), номинированному на премии «Национальный бестселлер» и «Книга года». Среди других известных книг — «Zамуж за миллионера» и «Про ЛюбOFF/ON».

Робски была замужем шесть раз. Первые два мужа трагически погибли. От первого брака у нее есть дочь Дарья, от третьего — сын Иосиф. Сейчас писательница живет с шестым супругом, предпринимателем Олегом.

Помимо литературы, Оксана занималась бизнесом: открывала магазины антикварной мебели, агентство женщин-телохранителей «Никита» и ателье одежды для домашнего персонала «Мажордом». В 2010 году выпустила собственную линию духов Casual Oksana Robski Brocard.

