Суд оштрафовал Смольянинова* за нарушение закона об иностранных агентах

Дарья Корзина
Актеру назначен административный штраф.

Смольянинова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Фото: www.globallookpress.com/Photoagency Interpress

Черемушкинский районный суд Москвы признал актера Артура Смольянинова* виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Постановлением суда Смольянинову назначен административный штраф в размере 40 тысяч рублей по части 2 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Дело рассматривалось в открытом заседании. Как указано в материалах, артист не выполнил требования законодательства, регулирующего публичную деятельность иностранных агентов.

Позицию защиты судом заслушали, однако нарушения признаны доказанными. Решение вступает в законную силу с момента оглашения, но может быть обжаловано в установленном порядке.

Дело Смольянинова

В октябре прошлого года в отношении актера Артура Смольянинова суд вынес решение о заочном аресте. Артисту предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса: 282 часть 2 — «Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства», и 207.3 часть 2 — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации».

В январе текущего года в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом Смольянинов заявил о намерении получить украинское гражданство для себя и своей семьи. Он добавил, что готов «сделать для Украины все, что от него зависит».

До этого в интервью украинским СМИ, артист сообщил, что ему безразлично будущее России. В 2023 году Министерство юстиции внесло Смольянинова в реестр иностранных агентов, а позднее Росфинмониторинг включил его в список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума ужесточила закон об ответственности иноагентов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — признан иноагентом в России, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

