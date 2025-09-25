Госдума ужесточила закон об ответственности иноагентов

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 25 0

Правонарушителям может грозить до двух лет лишения свободы.

Изменения закона об иноагентах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Государственная дума во втором и третьем чтении приняла законопроект об ужесточении ответственности для иноагентов за неисполнение порядка их деятельности. Данная информация была опубликована в электронной базе законопроектов.

«Проект федерального закона „О внесении изменений в статью 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации“ разработан в целях совершенствования эффективности уголовно-правового регулирования деятельности лиц, систематически нарушающих законодательство, регламентирующее порядок деятельности иностранных агентов», — говорится в пояснительной записке к документу.

Изменения коснулись статьи «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах».

До этого уголовная ответственность для людей, получивших такой статус, наступала после двух административных нарушений по статье «Порядок деятельности иностранного агента» в течение одного года. После принятия нового законопроекта уголовная ответственность будет наступать после одного правонарушения.

Несоблюдающим регламент порядка деятельности иноагентов грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Госдуме рассказали о преступлениях, за которые можно лишиться паспорта РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

