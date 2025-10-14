На Украине продукты подорожали более чем на 20%

Диана Кулманакова
Особенно разница заметна в ценах на яйца.

Дорогие ли продукты на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Продукты на Украине подорожали на 21 процент

За последний год продукты питания на Украине подорожали в среднем на 21%. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua в Telegram-канале со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Наибольший рост цен зафиксирован на яйца — они подорожали на 50,9%. На втором месте оказались фрукты, подорожавшие на 30,4%. Далее следует скачок цен на подсолнечное масло (28,1%) и мясо (24,8%).

Ранее Национальный банк Украины отметил, что цены на продукты в стране приблизились к европейскому уровню, а по некоторым позициям даже превысили цены в Польше, Румынии и Турции.

Агентство УНИАН сообщало, что особенно заметно выросли цены на яблоки — почти в три раза. В свою очередь, РБК-Украина в июне информировало, что за последний год продукты и безалкогольные напитки подорожали более чем на 22%.

При этом, Россия входит в пятерку стран с самыми дешевыми куриными яйцами в мире. По данным Росстата, в августе 2025 года средняя цена десятка яиц в РФ составляла около 82 рубля, что значительно ниже, чем в большинстве зарубежных стран. Например, в таких странах как Швейцария, цена на яйца может быть почти в шесть раз выше.

Также цены цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем всего на 1,1%. В то же время некоторые овощи и фрукты, такие как морковь и яблоки, немного подешевели.

