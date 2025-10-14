Трамп заявил о ударе США по венесуэльскому судну с наркотиками

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Операция проходила в международных водах.

Трамп заявил о ударе США по венесуэльскому судну

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Американские Вооруженные силы нанесли удар по венесуэльскому судну, которое, по данным разведки, перевозило наркотики. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, операция проходила в международных водах. В результате атаки погибли шесть членов экипажа.

Он отметил, что разведслужбы США подтвердили наличие запрещенного груза на борту судна. Других подробностей происшествия Трамп не привел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Южном Судане вооруженный конфликт между военнослужащими перерос в масштабную перестрелку. Инцидент произошел на рынке в нефтеносном регионе Абьей, где находились бойцы объединенных сил, отвечающих за охрану высших должностных лиц. По предварительным данным, погибли не менее 14 человек, несколько получили ранения.

Столкновение началось с ссоры между двумя офицерами — сторонником президентской власти и представителем оппозиции. Поводом стал личный конфликт: оба мужчины проявляли интерес к одной женщине.

