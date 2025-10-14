Умер звезда сериалов «Невский» и «Филин» Денис Семенов

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 80 0

Актер служил в Театре драматических импровизаций, где создал множество запоминающихся сценических образов.

Умер актер Денис Семенов

Фото: ВКонтакте/Театр Драматических Импровизаций (ТДИ)/teatr_spb

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер театра, кино и телевидения Денис Семенов скончался 10 октября. Об этом сообщила его супруга Юлия в социальных сетях.

«Мой любимый, мой солнечный, мой светлый, мой талантливый, мой самый добрый муж оставил этот мир», — написала она.

Как уточнила коллега актера Марина Серегина в комментарии aif.ru, причиной смерти стало тяжелое онкологическое заболевание.

«Дениса Семенова не стало 10 октября. Он ушел после тяжелого онкологического заболевания», — сообщила она.

Денис Семенов родился 27 апреля 1979 года. Он окончил театральный факультет Балтийского института и с 2008 года служил в Театре драматических импровизаций, где создал множество запоминающихся сценических образов.

В кино актер дебютировал в 2022 году в проекте «Свои». Позднее снялся в сериалах «Шеф», «Невский», «Филин», «Великолепная пятерка», «Казанова. В бегах», «Первый отдел», «Дом с ментами», «Стражи отчизны», «Наш спецназ» и других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер режиссер и актер Дамир Ибрахимович.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.96
-0.89 92.68
-1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:57
Трамп заявил, что Зеленский 17 октября намерен попросить у него Tomahawk
23:43
Ветряная оспа: можно ли повторно заболеть ветрянкой
23:29
«Общение с правоохранителями было»: Слава Копейкин вспомнил юные годы
23:15
«Личность в истории»: как Армен Джигарханян стал символом дружбы народов СССР
23:02
Собянин: В Метрогородке появится новая связка с Московским скоростным диаметром
22:51
В Москве депортированному из Латвии пенсионеру вручили паспорт РФ

Сейчас читают

Охранник «Крокус Сити Холла» подал в суд на Филиппа Киркорова
«Вообразившие себя элитой»: у Киркорова хотят отсудить частный берег
Прямое попадание в пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео