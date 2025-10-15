«Терпеть не могу таблетки»: Иосиф Пригожин о том, как решает проблемы со здоровьем

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 36 0

Недавно продюсер впервые в жизни потерял сознание из-за резкого скачка давления.

Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шевченко; 5-tv.ru

Иосиф Пригожин признался, что голодовка помогает решить проблемы со здоровьем

Голодовка помогает справиться с проблемами со здоровьем. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на большом Гала-концерте шоу «Голос», прошедшем в Кремле, рассказал продюсер Иосиф Пригожин.

«У вас есть шанс всегда вовремя обратить внимание на проблему. От проблем бежать нельзя. Проблему надо решать. То же самое и со здоровьем. <…> Голодовка помогает», — отметил знаменитость.

Кроме того, Пригожин признался, что не любит таблетки. Он даже подчеркнул, что терпеть их не может.

Пару дней назад продюсер упал в обморок во время съемок подкаста из-за резкого скачка давления. Он уточнил, что подобное случилось с ним впервые в жизни. В то же время в этот день Пригожин прошел медицинское обследование, которое включало и МРТ. Процедуры не выявили никаких патологий. Причиной же обморока сам продюсер назвал переутомление. Хотя позднее он добавил, что мог потерять сознание из-за голодовки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что женщина похудела на 25 килограммов за четыре месяца.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

