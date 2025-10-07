«Больше не пленница еды»: женщина похудела на 25 килограммов за четыре месяца

Добиться такого результата удалось благодаря всего одному продукту.
Фото: 5-tv.ru
Женщина похудела на 25 килограммов за четыре месяца с помощью воды
Жительница британского графства Эссекс Эбби Лодж за четыре месяца сбросила 25 килограммов, изменив образ жизни и сделав ставку на один полезный привычный продукт — воду. Об этом сообщает Jam Press.
По словам женщины, набор веса начался после рождения второго ребенка. Она часто ела фастфуд, покупала чипсы и запивала их литрами вишневой кока-колы. Когда стрелка весов показала 92 килограмма, а врачи начали предупреждать о рисках для здоровья, Лодж решила действовать.
Британка полностью пересмотрела рацион, начала заниматься физическими упражнениями и отказалась от вредных продуктов. Однако главным своим помощником в борьбе с лишним весом Эбби назвала воду.
«Я больше не пленница еды», — сказала Лодж.
Британка подчеркнула, что ежедневно выпивает по три–четыре литра воды, чтобы подавить чувство голода. Именно эта привычка, по словам женщины, помогла ей похудеть и почувствовать себя свободной.
