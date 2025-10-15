Трамп посмертно наградил Чарли Кирка президентской медалью

Президент США Дональд Трамп посмертно удостоил своего сторонника и консервативного общественного деятеля Чарли Кирка президентской медали. Об этом стало известно 15 октября из трансляции церемонии, проходившей в Белом доме и опубликованной Forbes Breaking News.

Награду из рук президента получила вдова активиста — Эрика Кирк.

Ранее Трамп упоминал, что рассматривает возможность назвать одну из небольших локаций в Белом доме в честь Кирка.

Чарли Кирк погиб 10 сентября во время покушения, совершенного в момент его выступления в Университете штата Юта. Он сыграл важную роль в победе Трампа на выборах 2024 года.

Обвинения в умышленном убийстве и создании угрозы жизни других лиц были предъявлены Тайлеру Робинсону, подозреваемому в нападении, 16 сентября. Уже на следующий день он впервые предстал перед судом по видеосвязи.

