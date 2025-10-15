Аномальные показатели: ученые предупредили о рекордных вспышках на Солнце 15 октября

Айшат Татаева
Достаточно ли они мощные, чтобы воздействовать на Землю?

Рекордные вспышки на Солнце 15 октября

Фото: 5-tv.ru

Ученые предупредили о рекордных вспышках на Солнце 15 октября

К Земле движется наибольшее за последние два–три месяца количество солнечной плазмы, что связано с повышением активности на Солнце. Об этом 14 октября сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Завтра ожидается выход на пик вспышек. Будут биться рекорды — пока двух–трехмесячные», — указано в Telegram-канале лаборатории.

Ученые уточнили, что выбросы плазмы с поверхности Солнца уже происходят в значительных объемах, однако на данный момент их мощность еще недостаточна, чтобы воздействовать на Землю.

Ранее 5-tv.ru расказывал, что ученые зафиксировали на Солнце 15 мощных вспышек. Из них три относятся к классу М — предпоследнему по уровню интенсивности, а остальные принадлежат к классу C.

Специалисты предупреждают, что солнечные вспышки способны вызывать недомогание, головные боли, перепады давления, нарушения сна и общее чувство слабости. В такие дни метеочувствительным людям рекомендуется внимательнее следить за своим самочувствием и при необходимости сокращать физические и эмоциональные нагрузки.

