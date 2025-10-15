Telegraph: НАТО обсуждает разрешение сбивать истребители РФ

НАТО обсуждает новые принципы, которые позволят быстрее принимать решения о перехвате и уничтожении российских боевых самолетов, сообщает британская газета The Telegraph, ссылаясь на собственные источники.

«Руководители оборонных ведомств хотят, чтобы российские самолеты, несущие над воздушным пространством союзников ракеты для ударов по наземным целям, были возможными целями», — говорится в публикации.

По данным собеседников издания, ключевыми критериями при определении потенциальной угрозы станут тип вооружения и траектория полета самолета.

Как уточняет The Telegraph, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич в частном порядке выступил с инициативой создания единой системы противовоздушной и противоракетной обороны. По словам источников, такая структура позволила бы избавиться от «национальных оговорок» — ограничений, которые могут препятствовать оперативному применению силы.

Ожидается, что министры обороны стран альянса рассмотрят эти предложения в ходе заседания НАТО, запланированного на среду.

