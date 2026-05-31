«В памперсах буду спокоен»: Тарасов про будущее российского кино

Актер с радостью принимает участие в проектах студентов-режиссеров.

Никита Тарасов уверен, что у российской киноиндустрии отличное будущее

Актер Никита Тарасов абсолютно спокоен за будущее отечественного кинематографа благодаря новому поколению талантливых студентов. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на IV премии Гильдии кастинг-директоров.

Чтобы внести свой личный вклад в развитие индустрии, звезда по собственному желанию начал помогать начинающим режиссерам. Тарасов признался, что сейчас занят сразу в двух студенческих короткометражках.

«У нас очень хорошие студенты. Будущее кинематографа, я за него спокоен. Когда я буду здесь стоять в памперсах, немножко потряхиваясь, люди будут продолжать хорошее кино снимать. Российское кино — не говно, отвечаю», — сказал Тарасов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актер Павел Деревянко, напротив, устал от однотипных российских сериалов. Как признался артист, ему часто предлагают проекты, где персонажи почти не отличаются друг от друга. Однако Деревянко все же приходится соглашаться на работу из-за нехватки денег.

