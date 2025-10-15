В Ереване тысячи человек вышли на митинг в поддержку Карапетяна

О задержании бизнесмена стало известно 18 июня.

Массовый протест вспыхнул в Ереване. Тысячи человек собрались у здания Антикоррупционного суда. Они пришли туда, чтобы требовать свободы для Самвела Карапетяна — бизнесмена, которого задержали по сфабрикованному делу после того, как он осудил репрессии Пашиняна против армянской церкви. И, как нам объяснил адвокат Карапетяна, это полностью идет вразрез с европейским курсом Еревана.

«Это нападение на церковь не только безнравственно, но и полностью противоречит европейскому праву. У Армении нет будущего в Европе. Если он собирается вмешиваться в церковные дела, что нарушает Статью 9 Европейской конвенции. И это просто мерзость — посадить человека, который так много сделал для церкви и страны, в тюрьму, в ужасные условия для человека его возраста», — рассказал Роберт Амстердам, адвокат Самвела Карапетяна.

Бизнесмена задержали по обвинению в якобы призывах к захвату власти. Вскоре после ареста власти решили национализировать его компанию «Электрические сети Армении». Карапетян остается под стражей уже несколько месяцев — ему неоднократно продлевали арест. Однако в этот раз судьи не смогли решиться и спустя восемь часов перенесли заседание на сегодня.

В Ереване тысячи человек вышли на митинг в поддержку Карапетяна
