Аномальные изменения: какое давление ожидается в Москве 26 и 27 апреля

Мария Гоманюк
Показатели будут сильно отличатся от предыдущего рекорда для этой даты.

Какое давление будет в Москве 26 и 27 апреля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Синоптик Леус: атмосферное давление в Москве дойдет до 727 миллиметров 26 апреля

В Москве в ближайшие дни ожидается резкое снижение атмосферного давления, которое может обновить исторические минимумы. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По данным специалиста, в воскресенье, 26 апреля, давление в столице опустится до 727 миллиметров ртутного столба, что ниже предыдущего рекорда для этой даты, установленного в 1971 году. В понедельник, 27 апреля, показатель может снизиться до 725 миллиметров, что также близко к рекордным значениям.

Синоптик отметил, что после этого ситуация начнет меняться. Так, 28 апреля давление будет расти, а к ночи на среду вернется к нормальным значениям.

Ранее, как писал 5-tv.ru, специалисты давали предварительный прогноз на майские праздники. По оценке синоптика Александра Ильина, температура воздуха в Москве в этот период ожидается на уровне около +9…+11 градусов, в Подмосковье — от +7 до +12 градусов. При этом он подчеркнул, что прогноз может уточняться по мере приближения праздничных дней.

24 апр
Четыре рыбака пропали после шторма на Волге
24 апр
Торнадо в Оклахоме разнес военную авиабазу
24 апр
Сильнейшая за последние месяцы: на Солнце зафиксирована мощная вспышка
23 апр
Уверенно раскрываем зонтики: какая погода будет в Москве 23 апреля
23 апр
Надежда на тепло: Синоптик оценил погодные условия на майские праздники в Москве
23 апр
Слишком холодная весна: апрельские снегопады повлияли на настроение россиян
22 апр
Дыхание севера: какая погода ждет москвичей 23 апреля
21 апр
Весна задержится: синоптик предупредил москвичей о затяжных холодах
20 апр
Снег, заморозки и потепление: какая погода ждет Москву на этой неделе
20 апр
Метель в Забайкалье заблокировала десятки машин на трассе, людей эвакуируют
Последние новости

15:55
МИД Румынии вызвал посла России после падения беспилотника
15:40
Названы время и дата прощания с Алексеем Пимановым
15:18
Уловка для Мерца: министры правительства Германии стали жертвами мошенничества
15:00
У белой пары родился темнокожий ребенок из-за ошибки в ЭКО
14:56
Более 40 беспилотников сбили силы ПВО над регионами России за шесть часов
14:44
В Кировской области женщину оштрафовали за показ среднего пальца директору школы

Сейчас читают

«Шли раздетые»: выживший турист о трагедии на горе Мунку-Сардык в Бурятии
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Цветовое погружение: как королева Елизавета II стала иконой стиля

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео