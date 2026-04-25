Аномальные изменения: какое давление ожидается в Москве 26 и 27 апреля

Синоптик Леус: атмосферное давление в Москве дойдет до 727 миллиметров 26 апреля

В Москве в ближайшие дни ожидается резкое снижение атмосферного давления, которое может обновить исторические минимумы. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По данным специалиста, в воскресенье, 26 апреля, давление в столице опустится до 727 миллиметров ртутного столба, что ниже предыдущего рекорда для этой даты, установленного в 1971 году. В понедельник, 27 апреля, показатель может снизиться до 725 миллиметров, что также близко к рекордным значениям.

Синоптик отметил, что после этого ситуация начнет меняться. Так, 28 апреля давление будет расти, а к ночи на среду вернется к нормальным значениям.

Ранее, как писал 5-tv.ru, специалисты давали предварительный прогноз на майские праздники. По оценке синоптика Александра Ильина, температура воздуха в Москве в этот период ожидается на уровне около +9…+11 градусов, в Подмосковье — от +7 до +12 градусов. При этом он подчеркнул, что прогноз может уточняться по мере приближения праздничных дней.

