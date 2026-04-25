Аномальные изменения: какое давление ожидается в Москве 26 и 27 апреля

Показатели будут сильно отличатся от предыдущего рекорда для этой даты.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Синоптик Леус: атмосферное давление в Москве дойдет до 727 миллиметров 26 апреля
В Москве в ближайшие дни ожидается резкое снижение атмосферного давления, которое может обновить исторические минимумы. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.
По данным специалиста, в воскресенье, 26 апреля, давление в столице опустится до 727 миллиметров ртутного столба, что ниже предыдущего рекорда для этой даты, установленного в 1971 году. В понедельник, 27 апреля, показатель может снизиться до 725 миллиметров, что также близко к рекордным значениям.
Синоптик отметил, что после этого ситуация начнет меняться. Так, 28 апреля давление будет расти, а к ночи на среду вернется к нормальным значениям.
Ранее, как писал 5-tv.ru, специалисты давали предварительный прогноз на майские праздники. По оценке синоптика Александра Ильина, температура воздуха в Москве в этот период ожидается на уровне около +9…+11 градусов, в Подмосковье — от +7 до +12 градусов. При этом он подчеркнул, что прогноз может уточняться по мере приближения праздничных дней.
- 24 апр
- Четыре рыбака пропали после шторма на Волге
- 24 апр
- Торнадо в Оклахоме разнес военную авиабазу
- 24 апр
- Сильнейшая за последние месяцы: на Солнце зафиксирована мощная вспышка
- 23 апр
- Уверенно раскрываем зонтики: какая погода будет в Москве 23 апреля
- 23 апр
- Надежда на тепло: Синоптик оценил погодные условия на майские праздники в Москве
- 23 апр
- Слишком холодная весна: апрельские снегопады повлияли на настроение россиян
- 22 апр
- Дыхание севера: какая погода ждет москвичей 23 апреля
- 21 апр
- Весна задержится: синоптик предупредил москвичей о затяжных холодах
- 20 апр
- Снег, заморозки и потепление: какая погода ждет Москву на этой неделе
- 20 апр
- Метель в Забайкалье заблокировала десятки машин на трассе, людей эвакуируют
