Космонавты из России впервые в истории озвучили тифлокомментарий на борту МКС

В Международный день белой трости, посвященный людям с нарушениями зрения, российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов впервые в истории озвучили тифлокомментарий на борту Международной космической станции. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Тифлокомментирование — метод словесного создания визуальной информации, позволяющий передать ее незрячим или слабовидящим людям.

«Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов сделали космос ближе для людей с нарушениями зрения. Находясь на Международной космической станции, они провели необычный эксперимент: впервые в мире выступили в роли тифлокомментаторов, описав виды планеты с орбиты», — говорится в сообщении госкорпорации.

Космонавты в подробностях рассказали, как выглядят массивы гор и бескрайние пустыни. Сергей Рыжиков отметил, что когда смотришь на Землю через иллюминатор с высоты 400 километров, планета кажется очень хрупкой и особенно ценной, ведь на ней находится все, ради чего трудятся и за что борются люди.

«Мы хотели показать, <…> что люди с нарушением зрения тоже имеют возможность визуально воспринимать этот мир, только по-своему. <…> Жизнь незрячих людей и жизнь человека в целом абсолютно безгранична и безгранична по возможностям, и космос, собственно говоря, самый яркий пример», — отметил заместитель руководителя программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Владимир Плехов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России в течение 10 лет будет изготовлено и запущено порядка 300 космических ракет, что составляет 20–30 ракет ежегодно. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на пленарной сессии Российского форума «Микроэлектроника 2025».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.