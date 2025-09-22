«Роскосмос» планирует изготовить и запустить порядка 300 ракет

В России в течение десяти лет будет изготовлено и запущено порядка 300 космических ракет, что составляет 20–30 ракет ежегодно. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на пленарной сессии Российского форума «Микроэлектроника 2025».

Он уточнил, что за этот период также планируется изготовить около 1000 космических аппаратов, каждый из которых состоит из примерно двух тысяч компонентов радиоэлектронной промышленности.

По словам главы госкорпорации, национальный проект «Развитие космической деятельности Российской Федерации» включает восемь федеральных проектов с четко установленными ключевыми показателями эффективности (KPI) на каждый год.

До этого, 20 августа, ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Байконур, доставив на орбиту биологический спутник «Бион-М» № 2 для исследования влияния ослабленного магнитного поля на растения и микроорганизмы.

В рамках этого эксперимента на спутнике находились 75 мышей и 1500 мух-дрозофил. Аппарат вернулся на Землю 19 сентября, приземлившись в Оренбургской области.

