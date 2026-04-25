Более 40 беспилотников сбили силы ПВО над регионами России за шесть часов

Светлана Стофорандова Журналист

ВСУ атаковали территории Белгородской, Брянской и Курской областей, Республики Крым и акватории Азовского моря.

Российские средства ПВО за шесть часов отразили массированную атаку ВСУ, уничтожив 42 беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны (Минобороны) России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, противник наносил удар с 8:00 до 14:00 по московскому времени.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с момента начала СВО, объявленной президентом Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. При этом удары боевики наносят не только с помощью беспилотников, но и ракет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сегодня в результате атаки украинского дрона в Екатеринбурге поврежден жилой дом. Из здания эвакуировали 50 человек. Кроме того, в регионе действует режим «Ковер», то есть воздушное пространство закрыто на всех высотах.

25 апр
Российские военные сбили восемь дронов ВСУ над морем в Севастополе
25 апр
Рядом с атакованным БПЛА домом в Екатеринбурге развернули оперштаб
25 апр
Шесть человек обратились за помощью после атаки украинских БПЛА на Екатеринбург
25 апр
В Екатеринбурге в результате атаки дрона поврежден жилой дом
24 апр
Мирошник заявил о стремлении Киева к эскалации атак на россиян
24 апр
В Херсонской области сотрудник МЧС и его жена погибли при ударе дрона ВСУ
23 апр
Частный дом и два автомобиля повреждены при атаке ВСУ на Воронежскую область
23 апр
Соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на Самару взяла на контроль прокуратура
23 апр
Силы ПВО России за ночь уничтожили 154 украинских беспилотника
23 апр
При атаке дрона ВСУ на Самарскую область погиб мирный житель
