В Румынии сообщили о повреждении дома обломками дрона

Мария Гоманюк
Фрагменты беспилотников ранее находили на территории страны, однако подобный случай с ущербом имуществу зафиксировали впервые.

Что известно о падении дрона в Румынии

В румынском городе Галац обломки беспилотного летательного аппарата повредили пристройку жилого дома и электрический столб. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство обороны Румынии.

По информации ведомства, данные о пострадавших в результате происшествия не поступали. При этом отмечалось, что ранее фрагменты беспилотников уже находили на территории страны, однако подобный случай с ущербом имуществу зафиксировали впервые.

После инцидента в небо были подняты два истребителя. Жителям соседнего округа Тулча рекомендовали временно укрыться в безопасных местах.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что в странах Евросоюза преувеличивают угрозу со стороны России, несмотря на отсутствие планов по нападению. Он также указывал, что напряженность в отношениях между Россией и НАТО сохраняется.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, украинские беспилотники упали на территории Латвии и Эстонии.

14:16
14:00
Съедят заживо или уплывут прочь? Правда о нападениях пираний на людей
13:37
Настоящие соперники: жена Маколея Калкина раскрыла неожиданный повод семейных ссор
13:17
В России ввели квоты на поступление в вузы для вдов участников СВО
13:00
Цветовое погружение: как королева Елизавета II стала иконой стиля
12:48
В Сербии пообещали не вводить санкции против России

«Шли раздетые»: выживший турист о трагедии на горе Мунку-Сардык в Бурятии
Речные катеры доставляют боеприпасы, несмотря на дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео