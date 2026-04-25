В Румынии сообщили о повреждении дома обломками дрона

В румынском городе Галац обломки беспилотного летательного аппарата повредили пристройку жилого дома и электрический столб. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство обороны Румынии.

По информации ведомства, данные о пострадавших в результате происшествия не поступали. При этом отмечалось, что ранее фрагменты беспилотников уже находили на территории страны, однако подобный случай с ущербом имуществу зафиксировали впервые.

После инцидента в небо были подняты два истребителя. Жителям соседнего округа Тулча рекомендовали временно укрыться в безопасных местах.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что в странах Евросоюза преувеличивают угрозу со стороны России, несмотря на отсутствие планов по нападению. Он также указывал, что напряженность в отношениях между Россией и НАТО сохраняется.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, украинские беспилотники упали на территории Латвии и Эстонии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.