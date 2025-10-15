Не обязаны принимать: США аннулируют визы радовавшихся смерти Кирка иностранцев

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 36 0

Власти выявляют «празднующих» убийство активиста через посты в социальных сетях.

США аннулирует визы из-за убийства Кирка

Фото: www.globallookpress.com/Paul Weaver

Госдеп США: визы радовавшихся убийству Кирка иностранцев начали аннулировать

В США стали аннулировать визы иностранцев, которые положительно отреагировали на убийство консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом проинформировала пресс-служба Госдепа Соединенных Штатов в социальных сетях.

Было отозвано уже шесть документов, позволяющих посещать США. Власти продолжают выявлять посты, «празднующие» убийство Кирка в интернете, и запрещать их авторам въезд в страну.

«Соединенные Штаты не обязаны принимать у себя иностранцев, которые желают смерти американцам», — говорится в сообщении.

Те, кто положительно воспринял смерть активиста, обвиняют его в ксенофобии, женоненавистничестве и расизме. Некоторые называют его фашистом, другие говорят, что убили его слишком поздно.

Покушение на Чарли Кирка произошло 10 сентября во время его выступления в Университете штата Юты. Спасти активиста не удалось. Он был соратником президента США Дональда Трампа и сыграл важную роль в его победе на выборах в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп посмертно наградил Чарли Кирка президентской медалью.

