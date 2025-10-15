Еще одну игорную зону предложили создать в России

Эфирная новость 36 0

Планируется, что ее открытие привлечет туристов и принесет деньги в местный бюджет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Глеб Щелкунов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Республике Алтай предложили создать игорную зону

Горный Лас-Вегас хотят создать на Алтае. Минфин предложил открыть в республике игорную зону.

Турпоток вырастет и принесет дополнительные деньги в местный бюджет. А еще появятся новые рабочие места. Если проект одобрят, то эта игровая зона станет шестой в России. Кстати, одна из уже существующих находится в соседнем регионе — Алтайском крае. По разным данным, она приносит в казну чуть более 100 миллионов рублей в год.

Азартные игры запрещены в нашей стране уже больше 16 лет, легально вести игорный бизнес можно только на территории специальных зон.

Игорный бизнес в России работал без ограничений до 1 июля 2009 года. После этого вступил в силу принятый в 2006-м закон о запрете казино и азартных игр за исключением особо выделенных игорных зон. Первоначально они располагались в четырех субъектах, в 2014 году к ним была добавлена новая зона в Крыму. На территории одного региона допускается создание только одной игорной зоны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.96
-0.89 92.68
-1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:00
«Очередная попытка»: Захарова прокомментировала угрозы Макрона
13:47
Еще одну игорную зону предложили создать в России
13:36
Вторая по силе вспышка за последние четыре месяца произошла на Солнце
13:23
Киев открыто готовится совершать новые теракты против РФ, если получит Tomahawk
13:10
Путин примет участие в форуме «Российская энергетическая неделя-2025»
12:57
Вкус жизни: психолог назвала метод борьбы со стрессом для женщин старше 40 лет

Сейчас читают

Кобахидзе вслед за Алиевым отказался от встречи с председателем ОБСЕ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео