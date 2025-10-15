Еще одну игорную зону предложили создать в России

В Республике Алтай предложили создать игорную зону

Горный Лас-Вегас хотят создать на Алтае. Минфин предложил открыть в республике игорную зону.

Турпоток вырастет и принесет дополнительные деньги в местный бюджет. А еще появятся новые рабочие места. Если проект одобрят, то эта игровая зона станет шестой в России. Кстати, одна из уже существующих находится в соседнем регионе — Алтайском крае. По разным данным, она приносит в казну чуть более 100 миллионов рублей в год.

Азартные игры запрещены в нашей стране уже больше 16 лет, легально вести игорный бизнес можно только на территории специальных зон.

Игорный бизнес в России работал без ограничений до 1 июля 2009 года. После этого вступил в силу принятый в 2006-м закон о запрете казино и азартных игр за исключением особо выделенных игорных зон. Первоначально они располагались в четырех субъектах, в 2014 году к ним была добавлена новая зона в Крыму. На территории одного региона допускается создание только одной игорной зоны.

