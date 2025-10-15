Песков: пауза в конфликте с Украиной невозможна из-за провокаций Киева

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 27 0

Евросоюз постоянно склоняет Незалежную к продолжению конфликта.

Почему невозможно заключить перемирие с Украиной

Фото: © РИА Новости/Таисия Воронцова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Из-за постоянных провокаций со стороны ВСУ достичь дипломатической паузы в отношениях с Украиной сейчас невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе брифинга он подчеркнул, что ЕС постоянно провоцирует Киев на продолжение боевых действий. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Путин неоднократно говорил о готовности к переводу процесса в политико-дипломатическое русло.

«Сейчас с этим проблемы. И проблемы не по нашей вине. В настоящий момент каких-то альтернатив в сложившейся паузе мы не усматриваем. И здесь мы, конечно, признательны американской стороне за не раз на различных уровнях демонстрировавшуюся готовность дальше способствовать мирному урегулированию», — сказал он в ходе брифинга.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил изданию Reuters о планах Украины растянуть конфликт еще на три года. Дипломат призывал другие европейские государства поддерживать Киев оружием и деньгами все это время.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.96
-0.89 92.68
-1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:57
Сгорели шестеро: суд вынес приговор водителю фуры из Башкирии после громкого ДТП
16:49
Трек «Исцелю» певицы Валерии номинировали на музыкальную премию «Грэмми»
16:47
Изменявший бывшей жене Хью Джекман помирился с ней спустя два года
16:44
«Настоящим певцам не нужна»: Пригожин об отказе артистов от фонограммы
16:36
Сергей Собянин рассказал о развитии санитарной авиации в столице
16:30
Песков: пауза в конфликте с Украиной невозможна из-за провокаций Киева

Сейчас читают

Кобахидзе вслед за Алиевым отказался от встречи с председателем ОБСЕ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео